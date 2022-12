TOLIARA – Un influenceur de Toliara emprisonné à Antananarivo

Andriamanjaka Jean Luc Fabien, connu sous le nom de « Andry Bihary » est un lanceur d’alerte suivi sur les réseaux sociaux, notamment à Toliara. Il dénonce des petits et grands cas sociaux par des petites vidéos en direct. Il fait souvent appel aux autorités de Toliara à travers Facebook afin que celles-ci puissent considérer un ou des problèmes. Vendredi dernier, il poste sur son compte facebook qu’il a été poursuivi dans toute la ville et jusqu’à Mangily, « …par des forces de l’ordre ». Il a fini par être arrêté, et une partie de son arrestation a été diffusée en direct sur son compte facebook. Selon des sources, il a d’abord été emmené à Fianarantsoa, puis finalement à Antananarivo où il est mis en cellule. Nombreux ne connaissent pas les raisons exactes de son arrestation, ni sa famille, ni ses proches.

Un de ses amis est allé le voir en prison et explique alors qu’il a été arrêté pour « trouble public, attroupement sans autorisation et incitation au tribalisme ». La semaine dernière, il a réuni quelques troupes pour dénoncer des entraves à une servitude de passage devant un hôtel à Bazar be. Il y a deux semaines, il était à l’origine de l’arrêt des travaux d’extension d’un hôtel sis au bord de la mer. Dans ses vidéos, Andry Bihary parle de politique, d’enseignement, de santé et de nombreux sujets. Mais il dénonce principalement des agissements de certaines personnes, certains opérateurs utilisant la voie publique dans la commune urbaine de Toliara. Un groupement spécifique de la région a demandé aux autorités de libérer l’influenceur. « Pourquoi faut-il l’emmener à Antananarivo s’il est poursuivi pour des délits. N’y-a-t-il pas de justice, de tribunal à Toliara. Et si un influenceur est poursuivi à Antananarivo, est-ce-qu’on l’emmènerait à Toliara » se sont-ils exprimés samedi dernier devant l’hôtel de ville de Toliara.