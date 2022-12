Taekwondo Analamanga – Lion, Sonrang et Dynamic plus forts

Le club Lion caracole en tête du classement au tableau de médailles à l’issue du championnat d’Analamanga. Le sommet régional s’est déroulé ce week-end au gymnase de Mahamasina. Le club du coach Bary a raflé douze médailles d’or, quatre d’argent et six de bronze dont la plupart dans les catégories des jeunes. Le club a disputé trois finales chez les seniors mais n’a décroché qu’un seul sacre, signé Stéphane Rakoto­harison en battant Mirija Lamina d’Iarivo Tkd en duel final des -80kg. Le club Sonrang s’installe en seconde position avec onze médailles d’or, six d’argent et quatorze de bronze. Le club d’Andavamamba a arraché trois sacres sur quatre finales chez les seniors. Les artisans sont entre autres Bradley Rasolofo qui a écarté Sitraka Razakarisoa du Tkd Choc dans la catégorie -74kg. Les deux autres métaux précieux ont été l’œuvre de Tsiky Mahasedra chez les -49kg filles et Fenitra Randriamazaka chez les -57kg filles. Dynamic complète le podium au classement des médailles avec au compteur dix d’or, douze d’argent et douze de bronze. Ce club a remporté l’or des -57kg filles, ravi par Antsa Andrianarivelo en disposant en finale de Steffi Rakotondra­vao du Gym­center. Sans adversaire, Tiana Ramanan­tsoa a été l’auteur du deuxième titre du Dyna­mic chez les seniors. Les trois premiers de chaque catégorie représenteront la ligue d’Analamanga aux championnats de Madagascar qui auront lieu à Toamasina du 5 au 7 janvier.