STATISTIQUES – Recensement de la population et de l’habitation

Le dernier recensement RPG III indique qu’environ la moitié de la population à moins de 18 ans. Les derniers résultats datant de 2018 ont été présentés sous dix-sept thématiques le 16 décembre dernier avec de nouvelles estimations.

Madagascar a réussi un grand défi qui est celui d’avoir pu réaliser son troisième recensement général de la population et de l’habitation, dont le dénombrement s’est déroulé du 18 mai au 25 juin 2018 sur l’ensemble du territoire national. Il était prévu initialement en 2003. Ce troisième recensement n’a finalement eu lieu qu’en 2018 pour des raisons liées au contexte socio-politique et aux difficultés de mobiliser les ressources nécessaires à sa réalisation.

Un atelier de présentation des résultats obtenus du Recensement de la Population et de l’Habitation phase 3 (RPG III), achevé en 2018, a été présenté sous dix-sept thématiques, le 16 décembre dernier, à l’hôtel Les Roches Rouges à La corniche.

La population malgache est caractérisée par une population jeune dont l’âge moyen est de 22,4 ans et l’âge médian est de 18 ans. Autrement dit, la moitié de la population a moins de 18 ans. Pour la région de Boeny, 50% de la population a moins de 19 ans.

« Le RGPH ne concerne pas seulement la population. Plusieurs secteurs sont concernés et selon son indicateur. L’effectif et la répartition géographique de la population résidant sur le territoire national, ses principales caractéristiques démographiques, socio-économiques ainsi que culturelles, et les conditions de logement de cette population permettent de déterminer et de prévoir les besoins en logements, en écoles, en structures socio-sanitaires et autres infrastructures. Ce, grâce aux projections démographiques et par conséquent, permet de planifier l’allocation des ressources sur une base fiable», a déclaré le directeur de la démographie et des statistiques sociales, Tovonirina Théodore Razafimiarantsoa, lors de son intervention.

Le processus de mise à jour des statistiques comme celles du RGPH s’inscrit dans la réalisation de l’engagement n°11 « modernisation et développement de Madagascar en accord avec l’ère nouvelle et future ».

La situation démographique du pays est estimée à de plus de vingt-neuf millions d’habitations pour cette année 2022.

En ce qui concerne la résidence, 80,7% de la population, soit plus de vingt millions d’habitants, résident en milieu rural contre 19,3 % en milieu urbain.

En termes de densité, la région Analamanga a la plus forte concentration humaine du pays avec 121,4 habitants par km2 suivie par les régions de Vakinankaratra et Itasy. Ces régions sont qualifiées de densément peuplées.

La région de Melaky a la moins forte pression humaine sur son territoire avec une densité de 8 habitants par km².