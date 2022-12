SPORTS PARALYMPIQUES – La fédération poursuit la vulgarisation

Madagascar paralympic commitee (MPC) ou la fédération malgache de handis­ports a organisé un événement ce samedi à l’Académie nationale des sports à Ampefiloha pour marquer la journée mondiale des personnes handicapées, célébrée chaque année le 3 décembre. Des tournois amicaux de démonstration en tor-ball dédié aux déficients visuels, le basketball sur fauteuil et rugby sur fauteuil pour déficients physiques ont marqué la journée. «Nous avons consacré la journée de célébration à la vulgarisation des disciplines pratiquées par les personnes ayant des handicaps de quatre types différents dont visuel, auditif, physique et mental… » confie le directeur technique national, Ghislain Laiharovelo. Les sports paralympiques dont l’athlétisme et la natation figurent toujours dans la liste des disciplines de compétition aux jeux des Îles de l’océan Indien. «Nous attendons pour le moment le calendrier établi par le ministère de la Jeunesse et des sports pour pouvoir procéder au regroupement» souligne le premier responsable technique de la discipline. Outre les jeux des Iles, la fédération aura aussi au programme de la prochaine saison la coupe des clubs champions handisports de l’océan Indien. La précédente édition prévue à La Réunion a dû être annulée à cause de la pandémie de la covid-19.