SÉNAT – Usama Saeed Khalil prend congé de Herimanana Razafimahefa

Arrivé en fin de mission, l’ambassadeur d’Egypte, Usama Saeed Khalil est venu prendre congé hier du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, assisté à cette occasion de son conseiller spécial Sylvain Rabetsaroana. L’Égypte fait partie des pays qui ont aidé Madagascar lors de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 et lors des inondations causées par le changement climatique. Concernant le domaine de la construction routière, Herimanana Razafimahefa a déclaré que l’Égypte est l’un des pays qui ont fait leurs preuves dans ce domaine. Après tout, c’est la raison de la collaboration avec la société égyptienne SAMCRETE dans la mise en œuvre du vaste projet de construction de l’autoroute qui relie Antananarivo à Toamasina. Mais il existe aussi de nombreux autres domaines dans lesquels les deux pays ont travaillé ensemble, notamment dans les secteurs social, économique, agricole, culturel et éducatif. Le président du Sénat a remercié la nation égyptienne pour toute cette coopération.

Il a également remercié l’ambassadeur lui-même car ce dernier a pris grand soin de rendre possible cette collaboration. Pour sa part, Usama Saeed Khalil a remercié le président du Sénat pour sa participation à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques ou COP 27 qui s’est tenue en Égypte en novembre dernier. Dans le domaine de l’éducation, l’Égypte fait partie des pays qui accordent des bourses aux étudiants et techniciens malgaches. Pour cette année 2022, 60 jeunes Malgaches en ont bénéficié dans le domaine de la paix, l’aspect environnemental et l’aspect de la sécurité alimentaire etc… Usama Saeed Khalil souhaite que ce nombre augmente dans l’année à venir. En outre, il a également annoncé que des investisseurs égyptiens viendront à Madagascar pour investir dans le secteur de l’énergie. Par ailleurs, il annonce apprécier pleinement l’implication du président du Sénat dans le développement de Madagascar tant dans le domaine de la protection de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique que dans le secteur international. Enfin, il a aussi salué les efforts déployés par son hôte en faveur de la démocratie et de la stabilité dans le pays.