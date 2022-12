SANTÉ – Le Japon offre un incinérateur au CHU Androva

Sur les dizaines d’hôpitaux qui existent dans le pays, seuls deux sont dotés d’incinérateur indispensable pour la gestion des déchets hospitaliers.

C’est dans cette optique qu’un don de cet instrument médical a été effectué vendredi dernier au centre hospitalier universitaire ou CHU Androva.

Le Japon, par le biais de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel ou ONUDI a ainsi remis un lot d’appareil médical, à savoir l’incinérateur de norme internationale et trois-cents poubelles en plastique ainsi qu’un bac de stockage pour la gestion des déchets médicaux de l’hôpital.

La remise de don s’était effectuée durant la cérémonie officielle en présence des autorités locales et du secrétaire général du ministère de la Santé publique, docteur Dominique Fanjam­bololoniaina Rasamoelina et le représentant de la région Boeny, vendredi dernier à Androva.

Ce don entre dans le cadre de la coopération entre le Japon et le gouvernement malgache en termes de santé publique. Mais également il s’inscrit dans la réalisation du cinquième engagement du président de la République « santé pour tous ».

Assainissement

« Le CHU d’Androva est le deuxième grand établissement sanitaire public qui est doté d’un incinérateur de déchets médicaux de norme internationale dans le pays. C’est un avantage particulier pour cet hôpital pour pouvoir se protéger contre la transmission de nombreuses maladies au sein de l’établissement », a précisé la secrétaire générale du ministère de la Santé publique lors de son discours, vendredi dernier.

Les agents de la santé responsables de la gestion des déchets ont déjà reçu une formation. Le dépôt des déchets dans les poubelles sera réparti selon les codes couleur des poubelles. Le service de la voirie de la commune urbaine de Mahajanga travaille en collaboration avec l’hôpital pour le transport des déchets détruits.

Où étaient allés ou ont été détruits et jetés les déchets des hôpitaux depuis tout ce temps, si ce n’est aujourd’hui qu’on en fasse un don ? Les priorités du ministère de la Santé devront être orientées sur l’installation d’instruments médicaux vitaux tels que les incinérateurs. Les efforts de lutte contre les transmissions des épidémies ou autres maladies seront vains si le minimum et nécessaire tel qu’un incinérateur n’est pas installé dans les hôpitaux.