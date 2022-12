RUGBY – Jeux des îles – Rénovation et mise aux normes du stade Maki

Pour être aux normes, des retouches et rénovations seraient apportées au stade Maki Andohatapenaka avant le début des JIOI de 2023.

Le rugby figure parmi les 23 disciplines à jouer à la prochaine onzième édition des JIOI de 2023 à Madagas­car. Pour offrir un terrain digne d’une compétition internationale et en hommage aux performances réalisées par les joueurs et joueuses de l’équipe nationale Maki, le stade Maki d’Andohatapenaka fera l’objet des retouches et rénovations prochainement.

Marcel Joseph Rakotoma­lala, président de Malagasy Rugby a expliqué que « dans le cadre de la réception des matches de rugby aux jeux des iles de l’an prochain, le ministère de la Jeunesse et des sports avec la promesse du président de la République Andry Rajoelina et Malagasy Rugby vont apporter des rénovations au stade d’Andohatapenaka. L’objectif est d’avoir un terrain qui respecte les normes internationales ».

Ces rénovations et retouches ne bénéficient d’aucune aide de la part de World Rugby mais financées par l’État malgache. Elles portent sur les tribunes, les vestiaires pour les hommes et dames, la salle de musculation. Dans un objectif d’héber­ger également à Madagascar les compétitions féminines de la coupe d’Afrique (aval de Rugby Afrique déjà acquis) et la qualification au mondial de 2025, des grosses œuvres seraient apportées comme la rénovation complète du terrain annexe. Et le président de Mala­gasy Rugby de continuer: « Le budget est à la charge de l’État malgache. Le président de la République a déjà promis d’offrir à nos joueurs et joueuses un terrain de rugby digne des performances déjà réalisées par le rugby malgache », conclut-il.

Dixième anniversaire

À titre de rappel, le stade d’Andohatapenaka appelé aussi « Temple du Rugby » a été inauguré par Andry Rajoelina le samedi 15 décembre 2012 au moment où il a été le président de la Transi­tion. Le 15 décembre dernier, Malagasy Rugby a célébré le dixième anniversaire de l’inauguration du stade d’Andohatapenaka.

Dans son allocution lors de l’inauguration du Temple de Rugby il y a dix années passées, la déclaration présidentielle reste d’actualité, il a tenu à exprimer, une fois de plus, sa volonté politique de laisser du bien pour le peuple malagasy: « le pouvoir n’est pas seulement un simple passage pour les politiques malgaches, mais c’est surtout une occasion pour construire. Le peuple malgache mérite bien de nouvelles infrastructures, et c’est la raison pour laquelle, malgré les sabotages et les actes de déstabilisation perpétrés par des personnes malintentionnées et qui ne veulent pas nous voir réussir, nous avons construit le Coliseum de Madagascar pour le domaine culturel, le temple du rugby en matière de sport…»

Le rugby est l’une des disciplines qui représentent le plus Madagascar à l’extérieur et qui apporte la notoriété de Madagascar sur la scène internationale. Espérons que le nouvel embellissement qui aura lieu très prochainement apportera plus de baume à nos joueurs et joueuses et que le rugby malgache ne soit pas tombé entre les mains des politiciens qui ne cherchent qu’à recueillir des voix aux prochaines échéances électorales.