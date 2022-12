REGION DIANA – Vers la valorisation de la pêche durable.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Kobaby dans la région Diana, la société Sahanala Madagascar, en tant qu’agrégateur de la filière pêche durable, va démarrer les activités du projet intitulé « Valorisation de la pêche durable et normalisée des produits de mer avec les communautés de pêcheurs dans l’Aire marine protégée d’Ambodivahibe et son extension dans le côte-est de la région Diana ». Le projet durera vingt-quatre mois ayant comme objectif de toucher deux mille bénéficiaires au sein des groupes des pêcheurs. Le lancement officiel du projet a eu lieu dans la salle polyvalente Botovasoa-Place Kabary, en présence des responsables locaux , toutes les entités et acteurs concernés par ces filières que ce soit public ou privé ainsi que des représentants des pêcheurs issus de cinq communes d’Antsiranana-II, cibles du projet.

Cette réunion a eu pour but de les informer sur les objectifs du projet et les résultats attendus de sa mise en œuvre ainsi que les rôles alloués à chacun des partenaires. Sahanala a comme principales activités la structuration de la filière pêche, telles que la formalisation des pêcheurs et la restructuration de la filière poulpes, langoustes et poissons. En ce qui concerne les appuis aux pêcheurs, l’organisation va permettre de restructurer et redynamiser des associations des pêcheurs. Y compris la formation sur les bonnes pratiques de la pêche durable et responsable. Tout en leur fournissant des matériels adéquats.

Outre les bateaux et accessoires, citons entre autres la mise en place d’unité de production de glace… L’occasion a exactement permis à Marcelo Tombozara responsable régional du site Sahanala à exposer aux partenaires le tenant et aboutissant du projet. Il a également présenté les approches, le mode opératoire du projet et l’harmonisation d’intervention avec le gestionnaire de l’Aire Marine Protégée Ambodivahibe, réputée par la production de poulpes. Puis, la rencontre s’est terminée par des échanges sur la mise en œuvre des responsabilités prédéfinies dans la convention tripartite Sahanala, Conservation Internationale et les cinq Communes d’intervention riveraines .

« L’objectif principal est d’assurer un meilleur et plus régulier revenu aux communautés des pêcheurs tout en préservant l’écosystème et le renouvellement de la ressource à travers des activités de production raisonnées » a-t-il expliqué. Toutefois, les participants ont mis des réserves sur le tonnage des produits à collecter par le projet afin d’éviter le pire. A l’issue d’un débat, l’application du « Dinabe », et de réglementations liées à la pêche et à la conservation des écosystèmes marins ainsi que l’évaluation des captures ont été aussi évoquées…