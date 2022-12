PROJETS ROUTIERS – L’Europe décaisse 73,6 millions d’euros pour la RN13 et la RN6

Une confirmation de décaissement. C’est l’information rapportée par un communiqué de presse publié par l’ambassade de la délégation de l’Union européenne (UE), à Madagascar, hier. Une confirmation de décaissement de 73,6 millions d’euros pour le financement des chantiers de réhabilitation des Routes nationales numéros 6 et 13 (RN6 et RN13).

“La Banque européenne d’investissement (BEI) confirme le décaissement récent de 73,6 millions d’euros (environ 343 milliards d’Ariary) à l’Agence routière pour les travaux en cours sur les routes RN13 et RN6 à Madagascar”, rapporte le communiqué de presse. La réhabilitation de ces deux routes entre dans le cadre du projet de modernisation des réseaux routiers de Madagascar. Les tronçons concernés sont l’axe Antsiranana – Ambanja pour la RN6 et Ambovombe – Tolagnaro pour la RN13.

Au total 235,5 millions d’euros sont prévus pour financer ce projet, à savoir une subvention de l’UE à hauteur de 116 millions d’euros, un prêt accordé par la BEI de 110 millions d’euros, assorti “d’une assistance technique”, qui est un don de 4,7 millions d’euros. La part de l’État malgache est de 4,8 millions d’euros. L’ensemble des axes cibles fait 348 kilomètres. Un total de 100,4 millions d’euros a déjà été versé sous le projet.

Boucler la boucle

« L’appui de l’Union européenne et de sa banque, la BEI, à ce projet important a pour but d’avoir un réel impact sur le développement inclusif et durable de Madagascar. Le projet contribuera, en améliorant la connexion entre les régions, à une croissance inclusive (…)”, sont entre autres les mots de Isabelle Delattre Burger, ambassadrice de la délégation de l’UE, rapportés dans le communiqué de presse d’hier.

Le coup d’envoi des travaux de réhabilitation du tronçon de la RN6 entre Antsiranana – Ambanja a été donné le 10 septembre 2021. Pour la partie de la RN13 qui va d’Ambovombe jusqu’à Tolagnaro, le premier coup de pelle a été donné le 17 juin dernier. Depuis, les ouvriers s’activent sans cesse et les engins tournent à plein régime.

Pour boucler la boucle, l’État a déjà indiqué qu’il compte mettre les bouchées doubles afin de parvenir à une réhabilitation totale de la RN6, et de la RN13.