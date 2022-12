MÉTIER – Des coiffeurs font des miracles

Erich Mandimbisoa Rindraniaina devient le coiffeur ambassadeur de L’Oréal professionnel à Madagascar. Ce coiffeur du salon Signature à Anosivavaka a subjugué les membres du jury par sa maîtrise des techniques de la coiffure tout en restant dans une touche naturelle. « Il est un peu difficile d’obtenir certaines couleurs de cheveux, chez les Malgaches à cause de la couleur naturelle de nos cheveux. Mais avec les produits de L’Oréal professionnel, c’est possible », a-t-il indiqué, lors de la finale du concours The Hairstylist Contest, organisé par la société SEDIS, filiale du groupe EDL (Everyday life), qui s’est déroulé à l’Arena Ivandry, dimanche. La ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, Gabriella Rahantanirina Vavitsara, a honoré de sa présence cette cérémonie. Soloharimanana Rakotondrazafy a décerné le prix de la révélation et Sarah Rajerison qui a été le coup de cœur des membres du jury. Les vingt-six candidats qui se sont présentés à ce concours ont tous bénéficié de formation. Passionné par la coiffure, Erich Mandimbisoa Rindraniaina s’est professionnalisé, il y a 14 ans passés. «J’ai adoré la coiffure, depuis mon adolescence. Je me suis concentré sur ce métier, puis je suis monté dans la capitale pour approfondir mes connaissances. Et me voilà », enchaine ce coiffeur qui a déjà travaillé dans plusieurs grands salons d’Antananarivo. Selon Erich, le métier de coiffeur rapporte. Mais comme la plupart des métiers des artisans à Madagascar, les rémunérations ne couvrent pas, souvent, les besoins du mois.