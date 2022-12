MÉTÉO – Un risque de fortes pluies dans le Sud

La vigilance météorologique a été annoncée pour mardi et le mercredi par rapport à un risque de crue. Des pluies torrentielles sont attendues dans les régions du Sud.

Le Sud de Madagascar va s’attendre à une précipitation abondante ce jour et mercredi. Les prévisions météorologiques ont annoncé que les pluies prévues vont atteindre les 50 à 80 mm en 24h dans les deux jours. Celles-ci pourraient engendrer l’augmentation du niveau de l’eau et pourraient aller jusqu’à des torrents. Un appel à la vigilance a été fait par les services de la météorologie face à un risque de crue ou bien d’autres phénomènes causés par ces pluies torrentielles. Elles seraient associées à une zone pluvio-orageuse dans le Canal de Mozambique. Néanmoins la partie Sud de l’île ne risque pas de manquer à des précipitations.

Pour que ces pluies inattendues ne puissent prendre au dépourvu les agricultures de la partie Sud de l’île, l’annonce a été faite. « La population concernée devrait écouter les prescriptions des autorités locales afin de prévenir des dangers », souligne la météo sur sa page. Les prévisions météorologiques pour la semaine de 19 au 25 décembre seront influencées durant une semaine par un front orageux dans le Sud accompagné d’un flux de mousson en phase d’installation. La présence de pluies sera tout autant bénéfique pour la partie Sud en proie à un manque d’eau incessant.

Baisse de température

Par ailleurs, dans les autres régions la pluie orageuse sera au rendez-vous dans les quatre premiers jours. Dans la partie Sud-Ouest et la partie Sud, le temps sera plus sec vers vendredi. Demain, une pluie locale sera présente à Sambirano ainsi que la côte de la Sofia et la région Boeny. Dans la matinée, une pluie intermittente sera prévue dans la côte Atsimo-Andrefana. Une dépression tropicale nommée DARIAN a touché le territoire. Une nette diminution de la température marquera les prévisions hebdomadaires cette semaine. Une baisse légère des températures maximales sera prévue sur la partie Nord de l’île vers la fin de semaine. Les températures avoisineront les 12 à 26°C dans la matinée et elles seront entre 26 à 36°C dans l’après-midi. Aucun changement n’est à signaler sur le reste. Une forte Tempête Tropicale dénommée DARIAN évoluant actuellement dans la zone Australienne devrait entrer dans l’Est de notre bassin vers Jeudi. Toutefois, elle ne présentera aucune menace pour les terres habitées.