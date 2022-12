IST ANTSIRANANA – Tsarajôro, promotion résiliente, voit le jour

Une double cérémonie s’est déroulée au gymnase d’Antsiranana vendredi dernier. Il s’agissait de la clôture de la célébration du 30e anniversaire de la création de l’Institut Supérieur de la Technologie d’Antsiranana.

La clôture de la célébration du 30e anniversaire de l’IST-D (IST-Diégo) et de la sortie de la 28e promotion baptisée « Tsarajôro » (promotion bénie) a été effectuée avec succès. On peut dire que c’est une promotion différente des autres précédentes par rapport à sa capacité résiliente. «Tsarajôro» a rencontré de nombreuses difficultés avant d’atteindre l’objectif final. Cependant, la promotion a vu le jour, grâce à la solidarité de nombreux groupes de personnes. La promotion est bien nommée car pour avoir franchi tous les obstacles possibles, les étudiants devraient être bien bénis de la Providence. Ainsi, la cérémonie s’est scindée en deux parties, dont la première partie a été axée sur le processus historique de l’établissement, et la deuxième a permis de parler son présent.

Suivant les explications de l’actuel directeur général de cet institut supérieur Lova Zakariasy, cette promotion a traversé les moments les plus difficiles de l’histoire de l’IST-D. Elle a mis trois années au lieu de deux pour obtenir son diplôme de technicien supérieur (DTS) ou son diplôme d’ingénieur. Ce à cause de la pandémie, des grèves successives et les coupures d’électricité suite au non-paiement des factures de la société Jirama. Maintenant, ils y sont. Malheureusement, certains étudiants ne sont pas arrivés jusqu’au bout, car leurs familles n’arrivent plus à supporter les charges y afférentes.

Remonte la pente

En outre, les subventions étatiques ont nettement diminué chaque année. Lova Zakariasy a révélé que si le gouvernement a alloué une subvention de 150 millions d’Ariary en 2020, il n’y a eu que 50 millions d’Ariary cette année.

Un accent particulier est également mis sur les difficultés rencontrées par les enseignants, qu’ils soient permanents ou vacataires. Ce sont ceux qui ont travaillé sans relâche et n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette promotion. Mais ils n’ont pas reçu leurs salaires et leurs indemnités pendant cinq ans. Une partie a déjà quitté l’établissement pour ce manque de motivation. « Face à la crise éco-sanitaire et différentes difficultés, l’établissement a réussi en effet, non pas uniquement à réagir, mais aussi à créer de nouvelles opportunités pour évoluer » a indiqué Lova Zakariasy, l’actuel directeur général qui est presque à la fin de son mandat.

Historiquement, l’IST-D a été officiellement créé en 1989, il a accueilli ses premiers étudiants en 1992. Si seulement dix neuf étudiants ont obtenu leur diplôme de techniciens en maintenance des équipements électromécaniques dans la première promotion dite « Santatra » en 1994, cette année 2022, cette 28e promotion est composée de trois cents trente-cinq techniciens supérieurs et ingénieurs. Parmi eux, cent quinze issus de la mention maintenance, énergie et technologie de communication, cent cinquante-huit ont acquis une expérience dans le secteur tertiaire et soixante-deux autres peuvent travailler dans les travaux publics, le bâtiment et le génie naval.

Pour une petite anecdote, l’IST-D a été ouvert en raison des besoins de l’entreprise. Le gouvernement a fait un effort pour promouvoir l’industrie dans les années 1980, mais on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas assez de techniciens pour redresser l’entreprise, car l’enseignement supérieur à l’époque ne formait que des ingénieurs. Seule la filière MEEM ou «Maintenance des équipements électromécaniques» était ouverte en 1993, l’actuel directeur général était l’un des premiers enseignants permanents de l’époque. Plus tard, la filière MEFT ou «Maintenance des équipements frigorifiques et thermiques» a également vu le jour en 1993. Jusqu’en 2000, l’école accueille cent étudiants par an dans ces deux filières. L’IST-D ne s’est pas arrêté là, mais a ouvert une formation d’ingénieur en Techniques Avancées de Maintenance. En 2000, le département tertiaire a été également ouvert et le secteur du commerce a fait son premier pas. Dès lors, de nombreuses formations différentes ont été ouvertes les unes après les autres. Actuellement, sept mentions répartissent les spécialités dans 26 filières. S’il y avait deux cent cinquante étudiants avant 2010, actuellement plus de huit cents étudiants font leurs études dans les trois écoles de génie existantes.

De plus, l’école dispense une formation à distance (enseignement ouvert et à distance), afin que ceux qui ne peuvent pas quitter leur lieu de travail et ceux qui vivent loin ou à l’étranger, y compris ceux d’Afrique et de Caraïbes, puissent bénéficier de la formation. Depuis le début jusqu’à maintenant, Ist a toujours travaillé avec des sociétés de toute l’île, en particulier les grandes entreprises du Nord. L’entreprise et l’école sont liées l’une à l’autre de sorte que les meilleurs techniciens sortis de l’école sont immédiatement recrutés après leur stage.

Cependant, cela ne se fait pas tout seul. Il y a donc beaucoup d’efforts déployés pour mener à bien les projets d’amélioration de l’enseignement.