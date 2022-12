HÔPITAUX – Les quatre sortes de déchets

Les déchets hospitaliers sont répartis en quatre catégories principales qui sont ensuite segmentées par type de déchets. Ils doivent être incinérés et non jetés partout. La catégorie de déchets la plus courante et la plus volumineuse est celle des déchets « infectieux ». Cela inclut les équipements de protection personnels, tels que les masques, les blouses et les gants, portés par les médecins et les infirmières. Ces déchets infectieux seront mis en sac avant leur élimination appropriée par incinération. Ensuite, les déchets « tranchants », le plus souvent constitués d’aiguilles et de seringues, doivent être placés dans des conteneurs et peuvent être éliminés par incinération. L’incinération ne détruit pas le métal mais la haute température stérilise complètement ces métaux facilitant leur recyclage. Les déchets médicaux « redondants », par contre, sont composés des produits pharmaceutiques périmés et autres produits similaires à éliminer. Pour éviter des problèmes environnementaux, ces derniers ne doivent pas être éliminés par mise en décharge, mais incinérés. Les médicaments périmés sont à leur tour divisés en deux autres catégories. Le premier les médicaments dangereux. Ceux qui contiennent des médicaments « cytotoxiques et cytostatiques » et ceux non dangereux, qui ne contiennent pas ces produits chimiques. Enfin, les déchets « anatomiques » qui englobent les parties du corps, les organes et les déchets chirurgicaux, seront collectés dans son type de conteneur adapté pour être éliminés, le plus souvent par un incinérateur médical certifié.