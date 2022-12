FOLLE SEMAINE DE NOËL – Fanja Andriamanantena clôt le concert

Un après-midi festif et émouvant. La magie de Noël a régné dans la salle de spectacle de l’Institut français de Madagascar Analakely ou IFM samedi dernier. Des chants de Noël rythmés en plusieurs couleurs avec Fanja Andriamanantena, Samuel Étienne, Florent Heau, Nicolas Dautricourt, Weaver Trio ainsi que Madagascar Orchestra ont éveillé de nouveau l’amour et les souvenirs de cette fête si prestigieuse. C’est dans l’après- midi, vers 15h que le concert classique a commencé avec la prestation des musiciens internationaux tels que Samuel Étienne avec son violoncelle, Florent Heau en jouant sa clarinette ainsi que Nicolas Dautricourt en jouant sa clarinette.

Fanja Andriamanantena enchaîne ensuite avec ses meilleurs titres tels que « Tiako raha Ianao », « Ravin-dohatoana », « Matoa » et « Taratasy ho anao » pour s’attaquer sur les chansons de Noël les plus appréciés dans le monde comme « Noël des enfants du Pays du monde » , « Petite étoile de Noël », « White Christmas »,et « Douce nuit ». Sa voix d’or et polyvalente a ému les spectateurs en plus de la performance musicale des nombreux musiciens qui l’ont accompagnée sur scène. L’orchestre a été complet. Tous les instruments classiques tels que les violoncelles, les violons, la guitare basse, la batterie, la clarinette, le saxophone ainsi que le piano ont donné plus de rythme et de signification au spectacle. Du côté du public, la salle de l’IFM a été remplie par les amateurs de musique classique, qui ont beaucoup apprécié le show. Le célèbre titre « Petit papa Noël » chanté par Fanja Andriamanantena a clôturé la folle semaine de Noël à l’IFM cette année.