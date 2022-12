FÊTE DE LA NATIVITÉ – Noël autrement à Amparibe

Un moment de convivialité et de partage est à découvrir durant la première édition du marché de Noël alsacien au Saint Michel Amparibe.

Un instant magique. L’esprit de Noël se ressent à travers la bonne odeur des vins chauds, des flambées ainsi que les crêpes alsaciennes dans la salle « Lapa » de Saint Michel Amparibe. Il suffit de franchir la porte d’entrée pour vivre une expérience inédite sur le voyage de Noël en Alsace tout en découvrant ses traditions qui sont très appréciées dans le monde entier lors de la célébration de la Nativité. Plusieurs stands sont prêts à accueillir les visiteurs tels que les boissons de Noël, les crêpes sucrées et salées, les flambées toutes chaudes, les biscuits et confiseries de Noël, la chocolaterie et les vins conçus spécialement par un œnologue. Des stands d’animations ludiques y sont aussi prêts pour amuser les touts petits.

« Ce qui fait la spécificité de l’événement c’est que nous ne voulons pas faire un simple bazar. L’objectif c’est de permettre aux gens qui veulent venir de vivre une expérience unique autour de la magie de Noël avec un Stand où ils pourront manger et déguster des choses que l’on a pas l’habitude de voir dans le pays » déclare Harvet Rahobinarison Tahiana, Co-fondateur et directeur artistique de la Maison EHR Paris et organisateur du Marché de Noël.

Des ateliers de décoration

Divers ateliers de décoration de Noël sont à la disposition des passionnés d’art de 9h à 17h jusqu’à demain y compris l’art floral, les boules de Noël en bois, le macramé, l’atelier de dessin et de peinture. « À travers les ateliers d’art floral centrés sur la confection de couronne, de centre de table et d’un bouquet rond pour Noël, je veux avant tout transmettre ma passion afin que les gens puissent prendre aussi plaisir » ajoute Harvet Rahobinarison Tahiana, Co-fondateur et directeur artistique Maison EHR Paris. Selon Nathalie Rabenasolo, gérante et fondatrice de l’art et Atelier, l’objectif de ces ateliers, c’est de permettre aux gens de s’émanciper et de s’épanouir sous toutes ses formes que ce soit à travers la peinture, le dessin ou le macramé, ou l’art floral.

Les portes du marché de Noël se fermeront demain à 17h30.