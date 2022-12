CINÉMA – L’histoire de Didier Ratsiraka projeté sur grand écran

L’histoire de l’amiral Didier Ratsiraka sera dévoilée à la nouvelle génération à travers une réalisation filmique. Une histoire Indélébile. Le film Didier Ratsiraka est un film biographique qui raconte sa vie et son parcours ainsi que ses exploits depuis 1972 jusqu’en 2002. Il se divisera en trois parties ayant chacune une durée de 90 minutes. La première tranche se focalise sur ses vécus entre l’année 1972 à 1982. La seconde, entre l’année 1982 à 1991 et la troisième entre l’année 1996 jusqu’en 2002. « Le film ne parle pas seulement de la politique mais tout le monde saura sa manière de prendre des décisions, sa façon de vivre en tant que parent et en tant qu’homme » affirme Annick Ratsiraka. Le film sera en version malgache mais sous-titré en français. Plus de cent acteurs seront mobilisés pour le film.

Un appel à casting sera ouvert pour sélectionner les acteurs du film. « Il est difficile de choisir un acteur qui joue le rôle de l’amiral, il y a ceux qui lui ressemblent mais ne savent pas jouer le rôle et il y a ceux qui savent jouer le rôle à perfection mais ne lui ressemble pas du tout. Nous avons choisi la deuxième option. » ajoute Annick Ratsiraka. Selon Sylvano Ratsimandresy, réalisateur, des témoignages ou des interviews se feront avec les personnes qui ont été impliquées dans le régime de l’amiral Didier Ratsiraka. Le film sera réalisé par SR production. En tant que film biographique, c’est surtout les raisons de valeurs qui font la particularité du film. La sortie de la première partie est prévue pour l’année 2023.