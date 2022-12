BY PASS – Deux corps découverts dans une semi-remorque

Des bandits ont pris le volant après avoir tué le conducteur et l’aide-chauffeur d’un poids lourd. Ceci tombe en panne au By Pass.

Scène de désolation au By Pass, près du rond-point à Ambohi­mangakely. Avant-hier, le conducteur d’un porte-conteneur ainsi que son aide-chauffeur ont été retrouvés morts à bord de leur véhicule. à la lumière des premières informations communiquées, les tueurs ont pris le volant du poids-lourd après les avoir achevés. Alors que les bandits allaient conduire le camion dans un endroit à l’abri du regard où ils avaient planifié de détourner la cargaison, le véhicule est tombé en panne en arrivant à l’entrée du By Pass à Ambohimangakely. Ne sachant pas que faire pour redémarrer la semi-remorque, les bandits emportés par la panique l’ont abandonnée pour s’évanouir dans la nature sans laisser de traces.

Ce porte-conteneur attaqué a quitté Toamasina. Il devait ramener à Tana une précieuse marchandise sortie du port lorsque les bandits ont réussi à s’en emparer. Le camion a emprunté la route nationale numéro 2 probablement la semaine passée. Aucun fait suspect ne semble avoir été signalé aux forces de défense et de sécurité avant que le camion ne soit retrouvé avec les deux corps à l’intérieur.

Insécurité

Dimanche, lorsque le poids-lourd laissé à l’abandon bloquait la route, des éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ambohimangakely l’ont approché pour faire des vérifications. C’est alors qu’ils ont retrouvé les dépouilles gisant à l’intérieur. Ce double meurtre suscite émoi et colère au sein du Syndicat des transporteurs poids-lourd sur les

routes nationales. « Les transporteurs routiers sont en proie à des actes de banditisme. Certes de mesures ont été prises pour améliorer la situation mais les malfaiteurs ajustent leurs attaques en conséquence », lance Joelison Rakotoarisoa, Président syndical. « Des unités territoriales de la gendarmerie surveillent depuis quelques temps les zones sensibles entre Brickaville, Marovoalavo et Beforona. Depuis, les assaillants ont déserté ce tronçon pour sévir aux portes de la capitale, dans la partie de Marozevo et Mandraka », poursuit-il.