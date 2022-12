BRICKAVILLE – Du bois précieux pillé au cœur d’aire protégée

Belle prise des forces de la gendarmerie à Fetraomby Brickaville. Un pillage de bois précieux a été porté au grand jour. Au total, deux cents huit pièces ont été interceptées le week-end dernier par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Toamasina. Le coup de filet a été réalisé sur le fleuve d’Ambinanitsaraha. Pillés en forêt en plein noyau d’aire protégée, les rondins et madriers interceptés ont été attachés les uns sur les autres avant qu’ils ne soient lâchés sur le cours d’eau pour être acheminés en aval. En travaillant de concert avec la communauté villageoise, les gendarmes ont pris à contre-pied le trafic.

Parmi le bois saisi, les gendarmes ont dénombré cent quatre-vingt traverses de palissandre, huit rondins de bois à haute densité, six madriers et huit traverses de bois ordinaire. De visu, les pilleurs ne sont pas à leur coup d’essai. Coupé en amont, le butin est expédié sur le fleuve pour être transporté par le courant jusqu’aux points les plus proches de la route où il est récupéré pour être revendu à Toamasina et Antananarivo. La gendarmerie a lancé une opération pour y mettre fin.