BADMINTON – Championnats de Madagascar – Premier titre pour Thierry et Stéphania

Les fauteuils des cham-pions changent de propriétaires. Le jeune badiste du club Saint Joseph, Thierry Razafimahatratra remporte pour la première fois le titre de champion de Madagascar en série A. Thierry écarte en finale Tokinirina Razafiman­dimby du Mb2all en trois sets 2-1 (15/21 21/19 21/16). Ce dernier rate donc son premier sacre de cette catégorie majeure après son titre national en série C. Le champion en titre, Julio Keman Randria­malala a été éliminé par Thierry en demi-finales et s’est contenté de la troisième place.

Le multiple champion national, Hajanirina Marc échoue pour sa part en quarts de finale. La finale chez les filles a été une affaire entre joueuses du MB2ALL. Stéphania Razafimamonjia­rison arrache, elle aussi,son premier sacre national en détrônant au bout du suspense la décuple cham-pionne de Madagascar, Soaniaina Razanamaly par 2 sets à 1 (22/20 12/21 21/16).

Tournoi de classement

Un autre joueur de St Jo, Toky Razafindrakoto décroche le titre de la série B messieurs. Il a défait en duel final Jocelyn Rakotonirina du Lycée Catholique St Michel Itaosy en deux sets 2-0 (21/18 21/11). Le club VTTK Ivato réalise un doublé en série C dont les sacrés sont en l’occurrence Mahery Andrianari­son chez les hommes et Haingo Rajarisoa chez les dames.

Chez les vétérans, le titre est revenu à Mon Claire Ratiazafy du SCI chez les messieurs et Sahondra Rasolonoelina du Baobad chez les dames. Ce sommet national en simple a bouclé la saison pour la fédération malgache de badminton. L’instance nationale se focalisera prochainement à la préparation aux jeux des Iles. «Les trois ou quatre premiers jours du regroupement seront destinés au tournoi de classement afin de présélectionner les joueurs en série A qui vont former l’équipe nationale en vue des jeux des Iles. Ce sera un tournoi où tout le monde rencontre tout le monde» précise le président de la fédération, Jean Aimé Ravalison. Vingt-quatre présélectionnés seront classés et retenus pour suivre le regroupement.

Comme les autres disciplines concernées aux jeux, le badminton attend le calendrier établi par le ministère. Dans le cadre toujours de la préparation des jeux, huit badistes bénéficieront d’un stage de haut niveau en Chine au mois de mai.