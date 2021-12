Ville de Toliara – Approvisionnement en eau rétabli

Quatre jours sans eau potable.Le problème n’a été résolu que samedi dernier. La moitié des quarante-et-un fokontany que compte la commune urbaine de Toliara, a été privée d’eau de la Jirama de mercredi à samedi. Les robinets et les bornes fontaines n’ont pas donné une seule goutte. Des habitants de Betania étaient obligés de chercher de l’eau à Tanambao, un des quartiers qui n’ont pas rencontré de perturbation d’approvisionnement.

La Jirama Toliara explique qu’une pompe immergée est tombée en panne, aux stations de forage à la source principale à Miary mercredi. Malgré trois pompes encore fonctionnelles, un gap de 5 000m3 par jour a été enregistré. La ville demande quelques 16 000m3 d’eau par jour. La pompe défaillante n’a pu retrouver sa forme que samedi après midi avec une capacité de production de 206m3 d’eau par heure.

Beaucoup d’usagers demandent le remplacement définitif des pompes défectueuses. Car c’est à chaque fois le même problème. Le ministère de l’Eau en a touché mot lors du passage du ministre Ladislas Rakotondrazaka à Toliara le mois dernier. Un projet sera mené d’ici la fin de cette année pour améliorer l’approvisionnement en eau dans la cité du soleil.

En attendant, la tâche de la cellule Communication de la Jirama Toliara n’est pas facile. Rien que dans la gestion de sa communication sur les réseaux sociaux avec des commentaires souvent déplacés de la part des internautes. Toujours est-il que la communication de proximité dans les radios locales, rien que pour avertir les coupures et délestages pour cause de travaux d’entretien ou d’insuffisance de production, n’est pas à la hauteur des problèmes quotidiens de défaillance d’eau et d’électricité. Alors que la température atteint les 37°C à certains moments, l’eau et l’électricité sont d’une importance capitale.