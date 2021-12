Santé – Les pharmacies de garde débordées

Les pharmacies de garde sont débordées. Les clients prennent au moins une heure avant de passer et de payer leurs commandes, ce weekend. « C’est inconcevable. S’il y a une urgence, le patient mourra ! », déplore une femme, qui attendait son tour dans une pharmacie à Antaninarenina. De longues files d’attente ont été observées également, à Antanimena, à Analamahitsy, à Amboditsiry, à Itaosy ou encore à Ambohimangakely. C’est à peu près le même rythme dans toutes les pharmacies ouvertes, samedi et dimanche. Les gens se ruent dans les officines pour acheter des traitements de la maladie à coronavirus, selon les pharmaciens. « La plupart des clients viennent pour acheter des antalgiques, des antibiotiques, et des produits qui renforcent l’immunité. », affirme une vendeuse de la pharmacie à Amboditsiry. Les médicaments antigrippe, pour enfant, s’écoulent, également, rapidement dans les pharmacies.

Cette hausse de la consommation risque d’avoir un impact sur la disponibilité des médicaments de lutte contre la Covid-19. Des pharmacies ont déjà affirmé que quelques médicaments, parmi les plus demandés, ne se trouvent plus sur leurs étalages. « Nous attendons, maintenant, le retour de nos fournisseurs, sur la disponibilité de ces médicaments. Nous avons épuisé notre stock », affirme notre source.

Les consommateurs réclament l’augmentation des pharmacies de garde, en cette période d’épidémie. « Les pharmacies ouvertes doivent être multipliées, pendant la nuit et pendant les weekends ! Comme ça il y aura moins de temps d’attente. Ça sauvera des vies », exhorte Mirana, mère de famille.