« Le vaccin reste le meilleur moyen pour stimuler notre défense »

La maladie de coronavirus gagne du terrain. Le professeur Nasolotsiry Raveloson, directeur de l’établissement centre hospitalier universitaire (CHU) d’Andohatapenaka offre des conseils pour se protéger contre la maladie.

Quels sont les symptômes de la maladie à coronavirus ?

Il y a des patients asymptomatiques mais qui peuvent transmettre la maladie, puis les patients avec symptômes légers : toux, fièvre, congestion nasale et écoulement nasal, fatigue, douleurs musculaires et articulaires (courbature), perte d’appétit, et quelques manifestations digestives (diarrhées, nausées et même vomissements). Pour cette troisième vague, l’agueusie (perte de goût) et l’anosmie (perte d’odorat) ne sont pas très remarquées. Et la maladie peut évoluer vers la forme grave : dyspnée avec chute importante de la saturation en oxygène de l’organisme et une détresse respiratoire aiguë, avec ou sans fièvre, qui peut se compliquer vers un état de choc infectieux.

Quand est-ce qu’un porteur du virus doit aller à l’hôpital ?

Dès qu’un malade positif présente un symptôme, l’hospitalisation au moins au centre de traitement de Covid19 (CTC) est de règle, afin d’éviter la propagation de la maladie et d’éviter la complication vers la forme grave. Les formes graves doivent être hospitalisées dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) et surtout dans les services de réanimation.

Le risque de développer la forme grave de la maladie est-il zéro chez les vaccinés ?

Le risque de développer de la forme grave chez les vaccinés est très minime. Donc le vaccin protège contre le développement du virus, en activant notre immunité.

Comment booster l’immunité pour prévenir la forme grave de la maladie, à part la vaccination ?

Le vaccin reste toujours le meilleur moyen pour stimuler notre défense mais les aliments jouent également un rôle non négligeable. Consommer beaucoup de fruits et des légumes (sources de vitamines, des minéraux et des fibres). Limiter la consommation des graisses, de sucre et de sel, respecter l’hygiène alimentaire. Faire des activités physiques et boire beaucoup d’eau, afin d’éviter l’obésité et le surpoids.

Que recommandez-vous, d’autres, pour se protéger du virus de Covid-19 et de la forme grave ?

Les conseils restent toujours les mêmes: respecter les mesures barrières. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande sept conseils pour se protéger contre le risque d’infection au coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains à l’eau et au savon, ou avec un gel hydro-alcoolique. Vous ressentez l’envie de tousser ou d’éternuer ? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains, nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.