INSAAN – Un salut aux nécéssiteux

Insaan est une entité d’investissement à impact qui alloue des capitaux philanthropiques pour lutter contre la pauvreté. Soutenue par des dons provenant de philanthropes et fondations et d’un soutien pro bono d’experts de haut niveau, Insaan vise, en alignement avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, à améliorer les conditions de vie des plus démunis en créant des emplois, et en soutenant le développement de produits et services pertinents à ces marchés desservis.