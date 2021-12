Festivités – Krismasy Town en mode virtuel

C’aurait été quatre jours de réjouissance entre familles et amis. À la gloire de l’enfant Jésus au Canal Olympia Andohatapenaka. Où Fireworks a prévu d’organiser plusieurs animations variées et imaginatives. Mais la propagation du coronavirus étant ce qu’elle est, ce beau programme a été annulé. « Nous respectons les mesures prises par le récent Conseil des ministres de mercredi. La santé publique prime avant toutes autres considérations. Cette situation nous cause de gros préjudices financiers mais cette sage décision nous paraît la plus appropriée » confie Arianja Ramiandrisoa de Fireworks qui a voulu faire d’un premier essai une belle réussite.

Toutefois, un concert de Noël intitulé Holy Night, animé par des prestigieux groupes comme Philarmonics United, Betia, Weaver Trio, Quatuor Squad et Riff Trio, depuis le Canal Olympia ce jeudi à partir de 18 heures 30 sera à suivre sur les réseaux sociaux. Fireworks promet de tout refaire quand les conditions sanitaires le permettront. Avec cette diffusion en ligne, une partie des frustrations va être comblée. Sans prendre le risque de la contamination au coronavirus.