Consommation – De la farine de haute qualité avec du manioc

Miarakap, au côté de Insaan Group, conclut son septième investissement en investissant au capital de la société Malakass, spécialisée dans la transformation de manioc en farine de haute qualité.

La société Malakass, fondée en 2021 par Houssen Mebobaly se donne pour mission de contribuer au développement de la filière paysanne du manioc dans la région Atsimo-Andrefana, grâce à l’installation d’une usine entièrement aux normes, permettant de transformer « l’or blanc du Sud » en farine de haute qualité, certifiée bio et équitable, à destination à la fois du marché local, mais également des pays européens, grands importateurs de ce produit à haute valeur ajoutée, sans gluten, utilisé en boulangerie et pâtisserie, à la fois par des artisans et des industriels. »

« Revenu en 2019 à Madagascar pour y entreprendre après une douzaine d’années en France pour mes études et le début de ma carrière dans le secteur de la banque, j’ai été frappé par le potentiel sous valorisé de la filière manioc dans ma région natale. Alors que la consommation de farine de manioc augmente rapidement en Europe, auprès de consommateurs en demande produits exotiques, authentiques et bio, sans compter la grande tendance des régimes sans gluten, je me désolais de voir le manioc séché au bord de la route, et être acheté à bas prix uniquement par des collecteurs, sans souci de valorisation du produit. J’ai donc décidé d’y apporter une valeur ajoutée en le transformant en farine de haute qualité. J’ai démarré l’activité en investissant mes propres économies et grâce au soutien de ma famille. Aujourd’hui je suis heureux de pouvoir compter sur le soutien financier et l’accompagnement de Miarakap et d’Insaan Group pour mettre en service notre usine et changer d’échelle. Toliara peut devenir une grande puissance agricole de Madagascar, j’espère que Malakass sera la fierté de notre région ! », déclare Houssen Mebobaly, fondateur de Malakass.

1000 tonnes par an

L’usine de Malakass, idéalement située à proximité de son réseau de producteurs de manioc, de la RN7 pour l’approvisionnement du marché malagasy, et du port international de Toliara pour l’exportation, aura une capacité totale de production de 1 000 tonnes par an et pourra compter, pour son approvisionnement, sur un réseau de plus de 200 paysans, dont une grande partie seront regroupés au sein de la coopérative « KAM », fondée par Malakass.

Convaincu par ce projet ambitieux, les compétences, l’ouverture et la forte vision du promoteur, Miarakap, en partenariat avec Insaan Group, a décidé d’investir dans Malakass, pour une prise de participation minoritaire qui va permettre à la jeune société de mettre en service son usine, structurer son réseau d’approvisionnement, obtenir les certifications indispensables pour l’export et mettre en œuvre les actions commerciales et de communication qui permettront à la marque d’être largement distribuée à Madagascar.

« Nous avons entamé les discussions avec Houssen il y a plus de 2 ans, mais à l’époque, le projet n’était pas assez avancé. Houssen nous a ensuite impressionné par sa détermination, sa prise de risque personnelle et sa capacité à construire un projet solide, en se montrant ouvert à nos recommandations. C’est presque seul qu’il a réussi à monter son usine, et nous intervenons aujourd’hui pour donner une plus grande ampleur au projet, l’aider dans la mise en place de sa stratégie commerciale, notamment à l’export où les marchés sont très conséquents et en forte croissance, et également, nous l’espérons, contribuer à mobiliser d’autres financements pour participer à l’émergence d’une filière solide qui contribuera au développement de la région AtsimoAndrefana. Nous sommes d’ailleurs très heureux d’avoir co-réalisé cet investissement avec Insaan Group, un fonds d’impact international» déclare Emmanuel Cotsoyannis, directeur général de Miarakap.