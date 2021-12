Colloque – L’émergence d’Analanjirofo en question

Mobilisation générale pour le développement de la région. Telle est l’objectif du colloque “Fandriaka”, pour l’émergence d’Analanjirofo, organisé au Novotel, Ivandry, vendredi et samedi.

Notre région regorge de richesses et a un grand potentiel économique, pourtant, elle est en retard en matière de développement, regrette docteur Marcellin Randriamanantena, gouverneur de la région Analanjirofo. C’est pour renverser la situation, ajoute-t-il, que son administration a décidé d’organiser les deux jours de colloque. La démarche consiste à convier tous les natifs d’Analanjirofo «éparpillés un peu partout dans le pays, afin de réfléchir et définir une action commune, pour atteindre un objectif commun qui est le développement de la région».

À entendre le docteur Randriamanantena, le tourisme, la pêche, l’exploitation minière et l’agriculture sont identifiés comme des secteurs porteurs pour la région Analanjirofo. «Nous voulons poser le cadre idoine pour rentabiliser au mieux et faire en sorte que toutes ces richesses impactent sur le développement de la région», soutient-il. Un des premiers challenges identifiés durant le colloque «Fandriaka», il y a la transformation du modèle agricole dans l’Analanjirofo.

Comme l’explique son gouverneur, la région Analanjirofo est à vocation agricole. Seulement, les habitants se concentrent sur l’agriculture d’exportation.

Industrialisation

Le girofle qui a donné son nom à cette collectivité territoriale décentralisée (CTD), ou encore, la cannelle et la vanille sont les produits stars. «Seulement, il suffit qu’un cyclone passe et balaie toutes les cultures, pour que toute l’économie s’effondre. Parfois, certains ménages n’ont littéralement plus rien, ni même de quoi s’acheter à manger dans ces cas», affirme le docteur Randriamanantena.

L’idée est donc d’encourager les habitants d’Analanjirofo à diversifier beaucoup plus les produits agricoles. «‘Nous avons des terres fertiles, nous pouvons atteindre le Velirano numéro 9 du président de la République, qu’est l’autosuffisance alimentaire», assure le gouverneur Randriamanantena. Le colloque «Fandriaka», vise aussi, à encourager les entrepreneurs à investir dans des usines de transformation dans la région Analanjirofo. Pour cela, il met en avant les arbres fruités à foison dans cette partie du pays.

L’industrialisation est une autre piste de secteur porteur identifiée durant le colloque à Ivandry. Le gouverneur d’Analanjirofo souligne, toutefois, un bémol, «le coût de l’électricité est élevé dans notre région. C’est une des raisons de la réticence des investisseurs». Des discussions avec le ministère de L’Energie sont en cours, ajoute-t-il, afin de trouver une solution.