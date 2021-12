Ambatondrazaka – Un déséquilibré tue le gardien d’une église

Samedi matin, à son retour d’Antananarivo, un prêtre catholique d’Ambaton­drazaka est consterné par le décès du gardien de l’église, âgé de 53 ans. Il l’a retrouvé inanimé et ensanglanté dans la cour. Un dément, présumé auteur du meurtre, restait près de lui.

La nuit, vers 00h30, le fou se serait acharné à s’introduire dans l’église, mais le quinquagénaire l’en aurait empêché. Bouillant de colère, il s’est jeté sur lui pour le tabasser. Il a cogné sa tête au mur et à une pierre avant de le trépigner. Le concierge est décédé sur place.

L’aliéné a été arrêté et livré aux forces de l’ordre. Malgré sa santé mentale et ses réponses parfois décousues, il est quand même interrogé par la police judiciaire. Les proches du défunt s’en remettent au tribunal pour trancher sur la suite de l’affaire. « Logiquement, seule l’absence totale de discernement permet de déclarer l’irres­ponsabilité pénale d’un prévenu. Dans ce cas, il ne sera pas jugé, mais placé en centre psychiatrique. Son internement n’est pas une peine mais une décision administrative. Par contre, il pourra être poursuivi au civil et condamné aux dommages et intérêts aux victimes », explique un magistrat .