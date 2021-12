Aides financières – 93 milliards de dollars pour les pays pauvres

Une manne financière. L’Association internationale pour le développement, IDA, de la Banque mondial a récolté 93 milliards de dollars pour les pays classés parmi les plus pauvres au monde. Soit sept milliards de moins que ce qu’avaient souhaité les chefs d’État africains au mois de juillet.

La communauté mondiale n’aura pas tout à fait répondu à ces souhaits des chefs d’État africains. Lors de leur réunion à Abidjan ces derniers avaient suggéré que les ressources de la 20ème reconstitution de l’Association internationale pour le développement IDA20, atteignent les 100 milliards de dollars au moins pour le prochain cycle de financement. Les fonds engrangés ont été de 93 milliards de dollars, indique la Banque mondiale dans un communiqué.

Ce montant, obtenu au terme d’une réunion virtuelle de deux jours organisée par le Japon est pourtant « le plus élevé que l’IDA ait jamais mobilisé dans ses 61 années d’existence », précise la Banque mondiale. 23,5 milliards de dollars proviennent de 48 pays à revenu élevé et intermédiaire. Près de 70 milliards de dollars résultent des « financements levés sur les marchés de capitaux, des remboursements sur les crédits antérieurs et des propres contributions de la Banque mondiale».

Soixante quatorze pays parmi les plus pauvres du monde, dont 39 se trouvent en Afrique, bénéficieront de ces fonds sous forme de dons ou de prêts à taux faible ou nul. Les fonds sont notamment destinés à aider ces pays à « affronter la crise de la Covid-19, et à construire un avenir plus vert, résilient et inclusif ». Les pays africains soutenus par l’IDA devraient bénéficier d’environ 70% des financements prévus dans l’IDA-20, précise la Banque mondiale. D’où son importance pour Madagascar, bien classé dans cette catégorie.