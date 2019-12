Santé – Des épileptiques trouvent la guérison

Le projet dénommé « Anjaratsara » a démontré, hier à Antaninarenina que guérir d’une épilepsie est possible.

Guérir d’une épilepsie est possible. C’est ce que le projet, dénommé « Anjaratsara » a démontré, hier lors de la clôture officielle de ce projet à l’hôtel le Pavé Antaninarenina. Sept cents malades ont été pris en charge dans la région Boeny et Analanjirofo pendant trois ans dans ce projet initié par le ministère de la Santé publique et Humanité & Inclusion. « Ma fille a contracté la maladie de l’épilepsie depuis son sixième mois jusqu’à 21 ans. Depuis le 17 janvier 2019, elle est guérie. Elle a appris à coudre et elle est indépendante financièrement actuellement. Elle peut s’acheter les vêtements qu’elle veut et payer ses médicaments. Elle prévoit aussi d’élever des poules pondeuses avec l’aide du projet », raconte Marie Estella, mère de Manitra Elarie Ettropie. La plupart des personnes touchées par cette maladie sont souvent marginalisées et ne peuvent pas s’épanouir dans leur vie quotidienne. Les malades sont devenus des charges pour leur famille.

Traitement

à Madagascar, vingt et une personnes sur mille sont atteintes de l’épilepsie selon des recherches réalisées en 2005. Le ministère de la Santé publique constate une augmentation du nombre des épileptiques dans le pays. L’épilepsie se manifeste souvent durant l’enfance. Comme symptôme, les malades présentent des évanouissements fréquents, et des convulsions.

D’après le médecin, les causes peuvent être une lésion cérébrale due à des traumatismes prénatals, anomalies congénitales, accident cardio-vasculaire privant le cerveau d’oxygène, ou un traumatisme grave à la tête. Après cinq ans de traitement, 70% des patients ne présentent plus de crise.

« L’épilepsie peut se guérir. Le médicament doit être pris tous les jours. Le médicament ne se prend pas à vie mais ne doit pas être coupé à un temps donné. Le traitement coûte environ 35 000 ariary par mois. Cela varie selon l’état du malade. », explique le Dr Odilon Ranaivo, neurologue travaillant au CHU Androva.

Le projet Anjaratsara n’est qu’un début de prise en charge des malades. « Ce projet est une première phase. Nous avons choisi ces régions en raison du taux de prévalence de la maladie de l’épilepsie qui y est assez élevé. Après le projet, nous allons encore faire le mise à l’échelle sur la réalité existante. Comme tous les cycles de projet, celui-ci est bouclé puis de nouveaux besoins sont toujours constatés », souligne le Dr Vincent Rakoto­arison, directeur des maladies non transmissibles.