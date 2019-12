Opération militaire à Brieville – Sort incertain du captif après une semaine de captivité

Après avoir enlevé un homme à Anjozorobe, une vingtaine de ravisseurs ont interrompu le contact. Le captif a lancé un appel de détresse.

Les forces de défense et de sécurité lancées sur les traces de ravisseurs, auteurs d’un quadruple homicide se heurtent à un mur à Brieville. Au bout d’une semaine de poursuites dans les forêts épaisses de la zone limitrophe entre Brieville et Tsaratanàna, la situation ne tourne toujours pas en leur faveur. Les pluies battantes qui continuent à tomber ne permettent toujours pas un ratissage aérien par utilisation d’hélicoptère. Et encore, les

malfaiteurs engouffrés dans les bois des no man’s land de la zone de l’opération restent introuvables.

Les informations sur la personne enlevée sont plutôt minces. Le sort de celui-ci semble de plus en plus incertain vu le silence radio qui se fige entre les kidnappeurs et la famille du captif. La captivité continue. La semaine passée, lors d’une conversation téléphonique, celui-ci a, d’ailleurs, lancé des appels de détresse et s’est adressé à ses proches pour abréger son calvaire en versant le plus tôt possible la rançon réclamée par les ravisseurs. Au début de l’affaire, lorsque les rançonneurs avaient toutes les cartes en main, après avoir charcuté à mort quatre poursuivants, ils ont réclamé le pactole de 700 millions d’ariary.

Sous pression

Le lendemain, lorsque le groupement de la gendarmerie nationale de la région Analamanga a mobilisé les moyens et l’effectif nécessaire pour engager les poursuites, la rançon a été revue à quarante millions d’ariary. Prêts à en découdre face à la vingtaine de ravisseurs, des gendarmes d’élite du Groupe de Sécurité et d’Intervention Spéciale (Gsis) ainsi que des militaires de la zone d’intervention ont également prêté main forte.

Le kidnapping a été perpétré la semaine passée avec une barbarie sans pareille. Après avoir enlevé une personnalité connue dans le district d’Anjozorobe, les bandits pris en chasse par le fokonolona ont donné du fil à retordre à quatre des poursuivants. Contraignant ainsi les compagnons de ces derniers à renoncer.

L’atrocité dont les ravisseurs ont fait preuve a eu pour effet de provoquer une forte mobilisation de moyens matériels dans un ratissage, d’où la traque aérienne par des militaires héliportés jusqu’à ce que les fortes pluies ne stoppent la libellule de fer dans son élan. Un rançonneur notoire tristement connu dans tout le district de Tsaratanàna répondant au sobriquet de Da-Kely est identifié comme étant le chef de la meute de bandits qui venait de faire parler d’elle. Sa bande a fait de nombreuses victimes dans le district de Tsaratanàna. Quelques membres de cette organisation criminelle sont tombés sous les balles des militaires dépêchés sur les lieux depuis le début de l’année pour restaurer la sécurité.