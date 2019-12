Éducation – Une plateforme de syndicats des enseignants voit le jour

Une quinzaine d’associations et de syndicats des enseignants dans les écoles publiques s’allient dans une Plateforme après un conclave pendant trois jours au complexe Ampefiloha. Ils ont annoncé, hier la création d’une plateforme des associations et syndicats de l’éducation à Madagascar (PASEM). L’objectif étant de pouvoir améliorer le niveau de vie des enseignants du ministère de l’éducation nationale, participer au dialogue touchant tous les secteurs, surveiller l’application des lois mises en vigueur et dans la convention internationale sur les droits des enseignants, le développement de la motivation et des salaires des enseignants, et amélioration du système éducatif. Plusieurs revendications sont déjà sorties de ce conclave. Il existe douze revendications dans leur rapport, par exemple la régularisation de l’indemnité d’installation, l’application du plan sectoriel de l’éducation, le paiement à temps des vacations, des salaires des vacataires et des employés à courte durée. Il a été précisé que cette plateforme ne fait pas de la politique ni un outil pour la politique dans le pays. Mais ses revendications seront purement syndicales.