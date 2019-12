Développement – La BAD appuie le secteur énergie

La redynamisation de plusieurs secteurs est en marche. Un financement vient d’être obtenu hier par l’état.

Continuité des financements. Les secteurs de l’électricité, du transport aérien, des investissements dans l’agro-industrie, du partenariat public-privé seront soutenus grâce à un financement de la Banque Africaine de Développement formalisé hier. Richard Randria­mandrato, ministre de l’économie et des finances a évoqué l’impératif d’une « émergence industrielle » et n’a pas manqué de signaler « Un partenariat solide, un partenariat qui a toujours permis à Madagascar finalement de ne pas manquer les étapes à suivre dans son développement économique en particulier ». En marge de la signature de convention de financement, Mohamed Cherif, représentant de la Banque Africaine de Développement a cité l’existence de « performances commerciales à la Jirama ». Par rapport à la situation de la compagnie nationale d’eau et d’électricité (Jirama), Mohamed Cherif s’est dit optimiste quant « à l’installation de compteurs prépayés dans les administrations publiques à partir de 2020 ». Le financement de la Banque Africaine de Développement à travers le Fonds Africain de Développement repose exclusivement sur un appui budgétaire pour viabiliser les secteurs clés de l’économie desquels dépend la compétitivité de la Grande île en termes de promotion des investissements publics et privés. L’énergie est la clé de voûte de l’intérêt que les investisseurs pourront manifester pour Madagascar. Les efforts déployés par l’état restent cependant à renforcer. « On regarde l’allocation basée sur la performance du pays, selon la situation et on calcule ce que le pays aura pour don et ce que le pays aura comme prêt », selon toujours Mohamed Cherif.

Des efforts à fournir

Le ministre de l’écono­mie et des finances, Richard Randriamandrato, a profité de l’occasion, hier, pour aborder le projet de centrale électrique de Sahofika. Il compte sur la Banque Africaine de Développement pour accompagner l’état dans ce projet en raison de l’objectif de « doublement de la production énergétique ». Particuliers et entreprises patientent jusqu’à maintenant par rapport à une politique énergétique sérieuse de la part de l’état en raison des entraves à l’économie nationale et à l’attractivité de Mada­gascar à cause du délestage irrésolu.

L’énergie reste à la base de tout démarrage d’activité économique dans la Grande-île, raison du partenariat entre l’état et la Banque Africaine de Développement pour asseoir une véritable compétitivité économique pour le pays. « Ce partenariat très dynamique se matérialise par la signature de deux accords de dons d’un montant total de près de 14 millions de dollars sous forme d’appui budgétaire dans le cadre du programme d’appui à la compétitivité économique ou Pace. Cette opération est la troisième phase du programme d’appui budgétaire programmatique de 2017, de 2018 et de 2019 », a affirmé Mohamed Cherif, représentant de la BAD.