Antsirabe – Les farines infantiles enfin normalisées

Soucieux de la santé et surtout de la nutrition infantile face au développement et à l’augmentation des producteurs de farine généralement destinée aux enfants, l’Office national de la nutrition (ONN), en collaboration avec le Bureau des normes de Madagascar (BNM), vient de lancer les normes sur la qualité des farines pour enfants de 6 à 24 mois, ainsi que les farines fortifiées, produites avec des micros nutriments.

Tous les acteurs concernés, des producteurs aux directions régionales de la Santé, du Commerce et de l’industrie, et les Chambres de commerce et de l’industrie et autres, issus des régions Analamanga, Itasy, Haute-Matsiatra, Amoron’i Mania, et Vakinankaratra ont participé à un atelier visant tout d’abord à présenter ces normes aux acteurs et responsables, avant la démarche de certification des produits.

« Tous les produits locaux doivent être fabriqués avec le respect des normes. Mais pour le moment, l’ONN a priorisé la farine infantile afin d’assurer la santé des enfants », annonce Fanjaniaina Rasoamiadana, point focal fortification au sein de l’ONN. Elle a affirmé que les produits normalisés attiraient toujours les consommateurs. Elle a, ainsi, martelé que ces normes étaient à la fois bénéfiques pour la lutte contre la malnutrition que pour le commerce des producteurs.