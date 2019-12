Antaninarenina – Habit de lumières pour Noël

Ambohitsorohitra et Antaninarenina se parent de lumières et de décora­tions à l’occasion des fêtes de la nativité.

De l’émerveillement. C’est le sentiment qu’on pouvait lire sur le visage des personnes présentes à Antaninarenina et Ambohitsorohitra, hier, pour assister à la cérémonie d’allumage des lumières de Noël. Petits et grands

ont eu les yeux qui pétillaient d’enchantement lorsque Andry Rajoelina, président de la République, accompagné de quelques enfants ont appuyé sur l’interrupteur.

« Nous n’avons jamais vu des décorations aussi belles », « on se croirait comme dans les places ou avenues

célèbres qu’on voit à la télévision, c’est simplement beau ». Ces phrases sont des exemples de réactions de gens venus en famille, entre amoureux, entre amis ou juste de passage à Ambohitsorohitra et à Antaninarenina. Pour la

première fois, en effet, de vraies décorations de Noël sont installées sur un lieu public.

Parures époustouflantes

La devanture du palais d’état d’Ambohitsorohitra et les immeubles attenantes, en passant par la fontaine au centre de son parking sont sublimés par les lumières à l’occasion des fêtes de la nativité et du Nouvel An. Au centre du parking a été mise en place une crèche. La place du palais sera donc, ouverte au public pour l’occasion.

L’allée menant vers Antaninarenina est tout autant illuminée et merveilleusement décorée. Elle guide le public vers le jardin habillé de parures de lumières et de décorations époustouflantes. Pour bercer la visite et les séances photos des visiteurs, des spectacles seront donnés tous les soirs au jardin d’Antaninarenina, rénové par le gouvernorat d’Antananarivo, jusqu’au 24 décembre.

« Noël est la fête de la naissance de Jésus Christ, c’est tout à fait légitime que nous le célébrons dans la joie. La population mérite de célébrer noël de manière digne et grandiose. Que l’étoile qui a éclairé la naissance du Christ, illumine notre route vers le salut du pays », a déclaré Andry Rajoelina, dans une brève allocution, au jardin d’Antaninarenina, hier, soulignant qu’il s’agit des premières fêtes de fin d’année qu’il passe avec la population depuis son élection à la présidence de la République.