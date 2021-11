Documents administratifs – Un centre d’état civil en vue

Le conseil des ministres du mercredi a approuvé la mise en place du centre national d’état civil et d’identité (CNECI). Ce centre est actuellement opérationnel est il se chargera de l’impression des copies et les livrets de famille et divers documents administratifs. « Le ministère concocte les détails de ce projet actuellement puisqu’il s’agit d’un grand sujet », indique Pierre Holder Ramaholimasy ministre de l’Intérieur et de la décentralisation (MID), avant-hier, joint par un collègue au téléphone.

Ce projet entre dans le cadre la digitalisation, à savoir le Projet de Gouvernance Digitale et de Gestion de l’Identité Malagasy. Un projet financé par la Banque Mondiale. Le centre, avec statut d’Établissement Public à caractère administratif, aura pour fonction de collecter les données et de contenir les informations sur les citoyens. Il sera important dans la mesure où il aura une grande importance dans le cadre de la bonne gouvernance.

Le centre se chargera de renfermer les données et les archives pour établir des documents administratifs. Le conseil des ministres a approuvé également la dotation de matériel roulant à ce centre pour faciliter son fonctionnement.