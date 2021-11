Covid-19 – Les nouveaux cas se multiplient

La Covid réapparait dans plusieurs régions. Le ministère de la Santé publique se prépare à une nouvelle hausse des hospitalisations.

P réparation. La stratégie de prise en charge des malades,se prépare dans les coulisses, au cas où l’épidémie de coronavirus ressurgit. Le ministère de la Santé publique et le ministère de la Défense nationale se sont déjà réunis à quelques reprises, pour l’élaborer. Bien que la situation ne soit pas encore classée de « phase alarmante », les autorités se tiennent prêtes. Le risque de troisième vague est réel, avec la réapparition de cas dans plusieurs régions. La situation dans la région de Menabe serait préoccupante. Antananarivo a aussi des cas actifs, notamment, le district d’Atsimon­drano, avec deux cas testés positifs par jour ces derniers temps, selon notre source. Des cas actifs sont aussi enregistrés dans les villes d’Antsi­rabe, de Fianarantsoa et de Tolagnaro.

Cette résurgence des cas coïncide avec la réouverture des frontières, qui présente un risque élevé d’importation de la souche Delta. Le ministère de la Santé publique affirme, cependant, que ce variant dangereux n’est pas encore présent à Madagascar. « Les résultats des séquençages le confirment », souligne notre source.

Baisse d’immunité

Pour expliquer cette rehausse des porteurs du virus de Covid-19 détectés, un scientifique évoque le relâchement des gestes barrières. La probable baisse de l’immunité, chez les personnes qui ont déjà contracté le virus, il y a six mois, a été soulevée.

La faible couverture vaccinale est préoccupante. Dans les pays touchés par la recrudescence de l’épidémie de coronavirus, les non vaccinées sont les principales victimes. Jusqu’ici, près de quatre cent mille personnes sont « immunisées » à Madagascar, selon notre source. Ce qui paraît encore très faible, car ce chiffre représente à peine près 3% de la population cible (les plus de 18 ans). Le ministère de la Santé publique insiste sur la nécessité de la vaccination, pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus.

En collaboration avec les autres ministères et toutes les entités, ce département a mis en œuvre un programme spécial pour augmenter le nombre de personnes vaccinées, et une grande sensibilisation sur la vaccination. Il prévoit de collaborer, par ailleurs, avec les églises et le secteur privé. « Nous allons nous rapprocher des personnes cibles, pour faciliter l’accès au vaccin. Bien sûr, la vaccination s’effectuera toujours sur base de volontariat », précise ce responsable au sein du ministère de la Santé publique. Il insiste sur le maintien des gestes barrières.