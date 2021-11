Cabinet Saint-Louis Juridique – De bons résultats malgré la pandémie

Pour marquer ses 2 années d’existence, l’équipe SLJ composée de juristes internationaux et nationaux dresse un bilan depuis l’ouverture du Cabinet à ce jour, et expose les développements projetés. Maître Jean-Paul Petreschi, Avocat à la Cour de Paris et associé fondateur de SLJ aux côtés de Maître Soamiadana Rabetsaroana, a profité de la réouverture des frontières pour rejoindre l’équipe malgache. Entretien.

Pourquoi avoir choisi d’ouvrir un Cabinet juridique à Madagascar?

J’exerce à Paris au sein du Cabinet « Saint-Louis Avocats ». J’ai toujours voulu mettre en place un Cabinet à taille humaine capable de répondre aux besoins juridiques que peuvent rencontrer les PME dans leurs activités et leur développement mais aussi lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés économiques ou autres.

Maître Soamiadana Rabetsaroana a travaillé en tant qu’Avocate au sein du Cabinet Saint-Louis Avocats, j’espérais l’associer au Cabinet. Mais elle a souhaité poursuivre ses activités dans la Grande Ile, d’où l’idée d’un partenariat et la création à Madagascar de Saint-Louis Juridique qui a été bien accueilli localement.

Malgré les difficultés liées à la pandémie, nous fêtons notre deuxième anniversaire avec des résultats satisfaisants et le sentiment que nous sommes sur la bonne voie.

Comment s’établit le lien avec le Saint-Louis Avocats en France? Et comment se matérialise cette collaboration?

SLJ est un Cabinet juridique malgache à part entière, qui développe en totale autonomie ses activités pour la satisfaction de ses clients.

En fonction des différents aspects du droit auxquels elle est confrontée, SLJ peut faire appel à Saint-Louis Avocats, dont les membres sont en mesure de lui apporter un soutien immédiat et une réflexion sur les problèmes posés.

Nous avions l’intention, dès l’origine, de proposer aux collaborateurs de SLJ un stage professionnel dans le cabinet parisien, projet que la pandémie de la Covid19 a décalé mais qui reste à l’ordre du jour.

Quels sont les domaines d’expertises de SLJ?

Nous intervenons aussi bien en Droit privé qu’en droit public pour des entreprises et des collectivités confrontées à des difficultés de tout ordre comme à la création de nouveaux projets.

En droit privé, cela va de la constitution et de la vie des sociétés (assemblées générales, baux commerciaux, droit social et fiscalité) à des opérations d’acquisition ou de fusion et parfois au règlement de difficultés économiques (redressement, liquidation judiciaire) et plus généralement au conseil des entreprises, qu’elles soient individuelles ou non.

Nous sommes également en mesure de conseiller en matière patrimoniale et en droit de la construction.

En droit public, nous assistons et conseillons les collectivités et sociétés à participation publique.