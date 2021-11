Un accident corporel a eu lieu sur la route coudée d’Amparibe depuis Ambatonakanga, hier en fin d’après-midi. On déplore d’importants dégâts matériels et deux blessés.

Le drame implique un 4×4 ayant à son bord un malade qu’il devait évacuer vers le service des urgences. Du coup, le chauffeur a accéléré. Il aurait essayé de ralentir au moment où il a abordé l’intersection, mais il a perdu le contrôle du véhicule.

Le 4×4 a subitement bifurqué et est parti dans le décor. Il a foncé droit sur le mur du collège Saint Michel. Deux piétons ont été happés, dont l’un a été sérieusement touché aux jambes, selon divers témoignages. L’autre a terminé dans le mur en brique. Le patient et les deux piétons ont tous été conduits à l’hôpital et placés sous soins intensifs. Aucune perte en vie humaine n’a é té constatée.

La voiture a subi des dommages sur sa partie avant. Son capot est cabossé à cause du violent choc. Elle était immobilisée sur le trottoir. Des policiers ont été envoyés sur place pour dresser le constat et pour visiter les victimes à l’hôpital, a-t-on indiqué.