Trafic bois précieux – Une femme arretée et des bois de palissandre saisis

Grosse prise pour les Gendarmes à Mahajanga. Une quantité importante de bois de palissandre était saisie à Andovinjo, mer­credi après-midi.

Il s’agit de 112 pièces de traverse de palissandre, 100 bois carré de palissandre en provenance de la région Melaky, et qui ont été transportés clandestinement à bord d’un boutre venant de Besalampy.

Ces marchandises appartenaient à une dame qui a été immédiatement détenue à la gendarmerie nationale à Mahajanga et subi une enquête. Tandis qu’un autre lot de 400 traverses de palissandre était aussi découverts précieusement dissimulés sous une bâche et dans une maison en satrana à Antsahabingo.

Les Gendarmes ont obtenu des renseignements anonymes et ont mis en place une stratégie pour saisir les produits précieux.

« Les bois précieux tels que palissandre ne sont pas encore autorisés à l’expor­tation et aussi à l’exploitation. Par contre, les bois ordinaires peuvent bien être utilisés et exploités pour ceux qui possèdent une autori­sation. La loi sera appliquée », a prévenu le Directeur Inter­-régional de l’Environnement et du développement durable Boeny/Betsiboka, IhandoAndrianjafy.

D’après le Commandant du Groupement de la Gendarmerie Boeny, l’inventaire exact des bois n’a pas pu été effectué dans l’obscurité mercredi soir, lors de l’opération.