Moramanga – Deux sœurs abandonnées

Triste fait-divers. Une petite fille de 9 ans et sa sœur de dix mois ont été abandonnées dans la ville de Moramanga, au début de cette semaine.

D’après les renseignements recueillis, ces fillettes auraient été conduites en cyclo-pousse, accompagnées d’une personne non identifiée, ce jour-là. Elles seraient descendues à Antanaman­droso Ouest. On aurait amené la fille aînée dans une gargote. On lui aurait faussé compagnie pendant qu’elle mange­ait. Les témoins l’ont ensuite présentée et confiée à la gendarmerie. Deux heures et trente minutes plus tard, le bébé a également été découvert à Antanamandroso Est. Ce sont des passants qui l’ont remarqué et accompagné jusqu’à la gendarmerie où sa sœur et elle se sont retrouvées.

A la lumière d’un interrogatoire mené par les gendarmes, ces petites filles viendraient du fokontany d’Ambohimadera. Des agents du service de la population ont passé au peigne fin les quartiers pour tenter d’identifier les parents et proches de ces fillettes. La gendarmerie a, en même temps, ouvert une enquête relative à cet abandon d’enfants dont le mobile reste entièrement dans le flou.