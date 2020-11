Météo – Des formations de cyclone prévues au mois de décembre

Mauvais temps en fin d’année? Les prochaines formations de cyclone sont prévues au mois de décembre. « Nous allons connaître une période sèche, jusqu’à la fin de ce mois de novembre. Les conditions seront, à nouveau, favorables, au mois de décembre. Il n’y aura pas, forcément, formation de cyclone, à la fin de l’année. Mais s’il y a une perturbation potentielle, elle pourrait évoluer en un cyclone », explique un technicien de la direction générale de la météorologie, hier.

Le début de la saison cyclonique 2020-2021 est actif, avec la formation de la tempête tropicale Alicia et la perturbation cyclonique, à plus de 2 000 kilomètres à l’Est d’Antalaha. Elles sont déjà dissoutes. Trop éloignées de l’île, elles n’ont pas eu d’impact sur le temps à Madagascar. D’autres intéresseront, fort probablement, l’île. Trois à cinq cyclones pourraient roder autour de l’île, selon les calculs des techniciens en météo. Un ou deux pourraient même, atterrir sur nos côtes. La formation d’un cyclone intense est en vue. L’entrée dans la phase La Nina, au stade modéré à fort, expliquerait cette saison cyclonique active et intense.