Portrait : Drwina le guitariste enflamme le Nord de l’île

Fougueux et galvanisant, tout en faisant preuve d’une grande humilité, il conquiert pas à pas la scène musicale nationale par son talent. Un musicien et chanteur qui sait retranscrire sa passion pour la musique face au public, Drwina, comme il se prénomme, nous invite à entreprendre un voyage mélodieux à travers le Nord du pays à sa manière.

D’un grand dynamisme, il a fait ses premières armes dans le milieu du rap à ses débuts, il y a de cela près de huit ans. S’ensuit plus tard une reconversion vers le genre traditionnel qu’il conjugue avec un zeste de reggae. Avec lui, les rythmes du Nord tels que le « antsa », le « jijy », ou encore le « salegy» s’écoutent ainsi tout autrement. Car excellent surtout à la guitare, Drwina se plait à y apporter une touche encore plus entrainant, voire plus électrisant.

Avec ce qu’il présente alors comme « le nouveau son de Diego », il s’affirme ainsi comme le fier porte-étendard de ceux qui partagent les vibrations positives à travers la musique. « Pour moi, la musique ne connaît pas de frontières, elle est celle qui nous rassemble tous. Ainsi, à l’instar de mes aînés avant moi, je mettrai toujours un point d’honneur à prôner un message marqué d’optimisme et de positivité pour mon pays. Je louerai toujours la vie et l’amour à travers ma musique, mais jamais de la misère » affirme Drwina.

En 2017, il remporte le premier prix du tremplin de l’Alliance Française de Diego et commence à composer son premier album. Cette année, il s’est redécouvert sous un nouveau jour à travers des sonorités plus orientées « afro-rock », toujours sublimé par les rythmes typiques du Nord, et part à la conquête de plusieurs scènes du pays.

Après la capitale et l’Is’Art Galerie Ampasanimalo en septembre, il conquiert l’île de Nosy Be en y enchainant une série de concerts inédits. Ce soir, Drwina sera à Madirokely au Tsy Manin à partir de 19h, tandis que demain il sera au No comment Beach Bar à Ambatoloaka, ce vendredi au Nono Rhum Riz à Andilana, et samedi au Tamana Hostel dans le cadre du « Festival des baleines Ranomamy ». Place à la découverte !