Ambohimangakely : La station à Amoronakona enfin opérationnelle

L’approvisionnement en eau dans la commune d’Am­bohimangakely devrait être résolu d’ici peu. La station de traitement à Amoronakona, qui devrait desservir la zone Est d’Antananarivo, serait bientôt opérationnelle. Les derniers essais techniques ont eu lieu, avant-hier.

Certaines personnes habitant à Ambohimahitsy ont témoigné de leur gratitude.

« Cela fait plusieurs mois que nous endurions ce problème d’eau. Maintenant l’approvisionnement reprend, c’est une bonne chose », lance un habitant à Ambohi­mahitsy. D’autres se plaignent que le problème persiste

encore dans leurs quartiers. «Cette coupure d’eau dure depuis deux jours. Nous allons attendre cette nuit, à 2 heures du matin pour voir si nos robinets vont fonctionner», indique une

femme habitant à Mahazo, hier. La Compa­gnie d’eau et d’électricité malgache souligne que dans un mois au plus tard, les habitants d’Ambohi­mangakely et ses environs vont pouvoir bénéficier d’eau, sans interruption.

Cette station a été prévue fonctionner au début du mois de septembre. Mais il y a eu de nombreuses failles, dans la réalisation des travaux de construction, selon le ministre de l’Énergie, de l’eau et des hydrocrabures par intérim, Christian Ramarolahy, à l’époque. « Des modifications ont été apportées, durant les travaux, à savoir l’extension du réseau. C’est ce qui explique, entre autres, la prolongation des travaux », indique un technicien. Cette station produira 100 mètres cubes d’eau par heures. Un tuyau de sept kilomètres relie cette station du réservoir à Ambohimahitsy.