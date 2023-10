SPECTACLE LUDIQUE – Les enfants apprennent l’éco-geste en jouant

S’amuser et s’éduquer en même temps. Le 22 octobre, Hanta Ramakavelo et Sébastien Millecamps organisent un spectacle qui promet d’éclairer les esprits et de mobiliser les enfants au Canal Olympia Andohatapenaka. L’objectif de cet événement est de sensibiliser à l’urgence de préserver le vivant et la biodiversité à travers des animations tout en offrant aux enfants un rôle actif dans cette noble cause. Pour ce faire, les organisateurs ont choisi de s’appuyer sur le personnage de Baobab, véritable gardien de nos écosystèmes et une plante emblématique de Madagascar. « Puisqu’ils sont des enfants, nous allons adapter des méthodes d’animation plus efficaces. Ce qui a du sens est transmis par les cinq sens. Un message est plus clair avec un visuel, un son, une texture, une odeur et des gestes à faire», souligne Hanta Ramakavelo. Ce spectacle éducatif promet de captiver l’attention de plus de quatre cent enfants âgés de plus de 5 ans. N.R.