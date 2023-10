SESSION PARLEMENTAIRE – L’adoption de l’ordre du jour ajournée

La troisième journée de la deuxième session ordinaire du parlement est marquée par l’ajournement de l’adoption de l’ordre du jour de la session. Conformément aux décisions prises lors de la conférence des présidents mercredi, les députés votent pour l’ajournement de l’ordre du jour. La raison avancée par le communiqué de la conférence est que la plupart des parlementaires sont actuellement en pleine campagne électorale. Les députés de l’opposition n’ont pas pris part à ce vote vu qu’ils sont sortis prématurément de la salle à cause des différends idéologiques avec les parlementaires IRD.

Un peu moins d’une quarantaine de députés votent l’ajournement, aucun d’entre eux n’a voté contre mais quelques-uns n’ont pas voulu donner leurs avis sur le sujet. Selon les députés qui ont quitté la salle avant la fin de la séance, le vote de l’ajournement constitue un manquement grave à la Constitution et qu’ils ne veulent pas participer à cette mascarade. Ils déplorent aussi le manque de respect de leurs pairs surtout au moment où Joasy Eléonore a pris la parole et a été interrompue par ses collègues et on lui a même donné une pancarte qu’elle a tout de suite détruite et jetée. C’est à ce moment que les députés Orange, qui ont rempli la salle fustigent l’attitude de la députée en disant qu’elle ne supporte pas bien la démocratie. À noter que les parlementaires ont soixante jours pour conclure cette deuxième session et on constate que cela prend du retard dès le début avec cet ajournement de l’adoption de l’ordre du jour.