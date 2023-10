SECTEUR TOURISTIQUE – Des stratégies pour l’année 2024 en gestation

Concertations et consultations. Le plan de travail 2024 pour le secteur touristique est en chantier. C’est ce que démontrent les réunions qui se sont déroulées la semaine dernière au cours de deux jours de concertation entre les principaux acteurs de l’industrie du tourisme. « Passer en revue la situation actuelle du secteur touristique et préparer les stratégies et plans d’actions pour le développement du secteur du tourisme dans la Grande Ile » sont les fils directeurs qui conduisent les autorités des secteurs publics et privés de l’industrie du tourisme à mener ces réunions, communique le ministère du Tourisme. Des rencontres dans but d’affiner et de diversifier les offres et les activités touristiques à effectuer dans le courant de l’année prochaine. Des consultations régionales ont également eu lieu depuis cette semaine auprès des opérateurs touristiques locaux dans le but de prendre note de leurs suggestions pour améliorer la stratégie de développement du tourisme à Madagascar dans les années à venir. Lova Ratovomalala, Directeur Exécutif de la Confédération du tourisme de Madagascar, affirme que cette coercition entre les acteurs de l’industrie touristique est nécessaire dans le but de relancer davantage le tourisme à Madagascar. « Si on veut une relance effective et faire de Madagascar, une destination hors pair dans l’océan Indien et dans le monde, il faudra une cohésion », confie-t-il à une chaîne de télévision privée. Cette année, marque une avancée significative en termes d’affluence touristique pour la Grande Ile avec l’arrivée de compagnies aériennes qui ont repris la desserte de la destination Madagascar.