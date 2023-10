Rectificatif

Des erreurs se sont glissées dans l’article consacré au programme « Diversity visa lottery 2025 », initié par les États-Unis dans notre édition du 17 octobre 2023. Nous publions ici les rectifications apportées par l’ambassade des États-Unis à Madagascar par rapport à cet article et présentons toutes nos excuses pour les préjudices et désagréments que ces erreurs ont pu entraîner.

« L’Ambassade des États-Unis à Madagascar va offrir des visas gratuits à l’attention de milliers de Malagasy et aussi des Comoriens. Les 55 000 visas annoncés sont disponibles pour tout citoyen des pays à faible taux d’immigration aux États-Unis, dont Madagascar et les Comores. Par contre, les principes d’une loterie ne permettent en aucun cas de fournir une quelconque garantie sur le nombre exact de visas finalement octroyés par pays.

Les mentions « visas gratuits » :

Le visa n’est pas gratuit. C’est la participation à la loterie qui est gratuite.

« Nous allons donner jusqu’à 55 000 visas gratuits pour les Malgaches et les Comoriens. »

Comme expliqué précédemment, les 55 000 visas sont disponibles pour les pays à faible taux d’immigration aux États-Unis, dont Madagascar et les Comores ; et non exclusivement pour les ressortissants des deux pays. »

Pour plus d’informations concernant ce visa, nous vous invitons à consulter le site officiel :

https://dvprogram.state.gov/