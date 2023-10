MÉTÉO – Une hausse significative des températures dans le Sud

Le Sud va connaître un temps chaud et sec ce week-end, selon les prévisions météorologiques. Une hausse significative des températures y est prévue.

Un nouvel épisode de fortes chaleurs sera prévu dans le Sud, en cette fin de semaine. « Une hausse significative des températures est attendue ce week-end », note Lahatra Mampionona, prévisionniste auprès du service des Prévisions de la direction générale de la Météorologie, hier. Les températures maximales monteront jusqu’à 36°C dans la région Atsimo Andrefana, et 37°C dans la région Androy, samedi, selon les prévisions. « Il n’y a pas d’explications particulières à propos de cette hausse des températures. Le temps redeviendra, juste, sec et très chaud, dans le Sud », enchaine ce prévisionniste. Il n’y aurait pas de changements significatifs des températures sur la majeure partie de l’île, notamment dans le Grand Sud, le dimanche. Des habitants de la région Androy redoutent cette augmentation des températures. « Nous avons mesuré des températures de 38°C à l’ombre entre midi et 13h30, avec notre thermomètre, cette semaine. Mais si la Météo dit qu’il y aura une hausse significative des températures, c’est qu’il y aura probablement des températures plus élevées que celles que nous avons ressenties ces derniers temps », lance Paubert Beyndrova, habitant de la ville d’Ambovombe. Il pense que son oncle, décédé lundi, a été victime de la forte chaleur qui a frappé l’Androy, en début de cette semaine.

Risque de maladies

« Il est sorti faire des courses, pendant qu’il faisait très chaud, dehors. Il se sentait étourdi. On l’a emmené à l’hôpital, et il y est décédé quelques heures après », poursuit-il. Selon des explications scientifiques sur la liaison entre la chaleur et la mortalité, « la chaleur augmente la circulation sanguine à la surface du corps et la transpiration. Il en résulte une augmentation de la charge de travail cardiaque, une déshydratation, un appauvrissement en sel, une hémoconcentration, une augmentation de la viscosité du sang et donc du risque de thrombose ». La difficulté de l’accès à l’eau risque d’aggraver la situation. Le prix de l’eau aurait doublé, avec la pénurie de l’eau qui sévit dans le Sud, actuellement. « Les habitants de la ville d’Ambovombe achètent à 12.000 ariary l’eau de 250 litres, contre 6.000 ariary, auparavant. À 3-4km à l’extérieur de la ville, ce prix est doublé », précise Paubert Beyndrova. Des ménages ne peuvent utiliser que 20 litres d’eau par jour, alors que s’hydrater est fortement conseillé lorsqu’il fait chaud. En 2021, cette région a déjà connu une vague de chaleur qui a provoqué des conséquences désastreuses. Des enfants auraient été décédées suite à une forte déshydratation, à l’époque.