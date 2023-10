MAEVATANÀNA – Les gendarmes libèrent deux garçons

Des coups de feu ont été échangés entre gendarmes et kidnappeurs, mercredi soir, dans le district de Maevatanàna. Il s’agit d’une opération musclée visant à libérer deux garçons enlevés récemment à Antsiafabositra. Résultat, ces enfants ont été libérés sains et saufs. Un des criminels présumés est tombé sous les balles au cours du déluge de tirs. Le jeudi 12 octobre, aux alentours de 21 heures, le maire de la commune a informé les gendarmes qu’un garçon de 8 ans et son frère, 14 ans, venaient d’être kidnappés par trois individus armés. Le trio a pénétré de force dans la maison ciblée. La famille des garçons, sous la menace des armes, ne pouvait manifester la moindre résistance aux scélérats. Ces derniers lui ont laissé une lettre et emmené ses fils, direction : vers l’Est. Quinze éléments d’intervention conduits par le commandant de compagnie territoriale de la gendarmerie de Maevatanàna, renforcés par des membres du « fokonolona » ont talonné les ravisseurs. La filature s’est soldée par un accrochage et la libération des otages. Quatre personnes ont également été arrêtées pour complicité.