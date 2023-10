ITAOSY – Du gaz lacrymogène asphyxie des enfants

Des élèves de l’école privée Au beau lieu à Andrano­nahoatra Itaosy, criaient, pleuraient, d’autres s’évanouissaient, hier vers midi 30, pendant la pause déjeuner. Ils ont été intoxiqués par du gaz lacrymogène, jeté par des forces de l’ordre pour éparpiller le collectif des onze candidats et leurs partisans, pendant la manifestation qu’ils ont effectué à Itaosy, hier. Des bombes lacrymogènes ont été jetées près de cet établissement scolaire. « Ces élèves, âgés de 3 à 12 ans ont tous été asphyxiés. Certains ont été récupérés par leurs parents. D’autres vont être emmenés au centre de santé, car nous ne savons pas si ce gaz aura de l’effet sur leur santé », lance Nathanaële Razafindralambo, responsable de cet établissement scolaire. C’était également la panique totale dans un centre de santé de base à Itaosy. Des nourrissons présents dans ce CSB ont, également, été exposés à ce gaz lacrymogène. Aucun décès à déplorer, jusqu’à l’heure où nous soumettions cet article. Ces enfants ressentaient une sensation de brûlure et une irritation intense au niveau du visage et des yeux. D’autres avaient une sensation d’irritation du nez, de la gorge et des poumons. Un médecin affirme que l’exposition à ce produit qu’il a qualifié de toxique, pourrait avoir des répercussions sur la santé de la personne intoxiquée. « Il est urgent d’enlever ses vêtements et de se laver, avec de l’eau et du savon, lorsqu’on a inhalé du gaz lacrymogène. L’eau dissipe l’effet néfaste de gaz. Il est, également, recommandé d’aller dans les urgences des hôpitaux», exhorte-t-il.